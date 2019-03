Ob 20-letnici projekta izšel katalog CODE:RED

Ljubljana, 19. marca - Ob 20-letnici in prvi pregledni razstavi projekta Tadeja Pogačarja & P.A.R.A.S.I.T.E. muzeja sodobne umetnosti je izšel katalog CODE:RED. Vsebuje bogato slikovno gradivo in med drugim ponatis besedila legendarne feministične predavateljice in aktivistke Silvie Federici z naslovom Zakaj je seksualnost delo?. Predstavili ga bodo drevi v Galeriji P74.