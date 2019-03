GZS sindikalnemu predlogu splošne kolektivne pogodbe očita nerealna izhodišča pri plačah

Ljubljana, 19. marca - Gospodarska zbornica Slovenije (GZS) je prejela predlog šestih reprezentativnih sindikalnih central za novo splošno kolektivno pogodbo za gospodarstvo. Kot so sporočili, bodo vsebino predloga še proučili, že po prvem branju pa ugotavljajo, da so predlogi, povezani s plačami, zelo visoki in niso realno izhodišče za pogajanja.