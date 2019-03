Nowitzki na šestem mestu večne lestvice strelcev

New York, 19. marca - Štiridesetletni nemški košarkarski zvezdnik Dirk Nowitzki se je na večni lestvici strelcev v ligi NBA zavihtel na šesto mesto. Ob porazu Dallasa proti New Orleansu s 125:129 je dosegel osem točk in s 31.424 točkami Wilta Chamberlaina (31.419). Tam je bil Nemec že pred časom, a ga je nato prehitel LeBron James.