Indeks na Ljubljanski borzi dopoldne ob pol odstotka

Ljubljana, 19. marca - Indeks SBI TOP je dopoldne na Ljubljanski borzi izgubil 0,52 odstotka vrednosti. Indeks pod gladino potiskajo predvsem delnice Krke, Pozavarovalnice Sava in Telekoma Slovenije, ki so doslej izgubile po več kot odstotek vrednosti. Krkine delnice so zaenkrat najprometnejše, vlagatelji so doslej z njimi opravili za 47.500 evrov poslov.