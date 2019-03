Vlomilec namenoma trčil v vrata optike v Mariboru

Maribor, 19. marca - Neznani storilec je danes ponoči z vozilom namenoma trčil v vrata ene od optik v Mariboru in na tak način vstopil v preddverje optike, da bi jo oropal. Vstop so mu onemogočala še drsna vrata, ki jih je skušal razbiti s kladivom, kar pa je sprožilo alarm, so sporočili s Policijske uprave Maribor.