Poulična maturantska četvorka prej razdvaja, kot združuje

pripravila Sabina Lavrič

Ljubljana, 21. marca - Tudi letos je pričakovati, da bodo maturantje maja zasedli slovenske ulice in zaplesali poulično četvorko. In tudi letos dogajanje predvsem v prestolnici spremljajo različni očitki organizatorjem in vprašanje, pod kakšnimi pogoji in po kakšni ceni se lahko maturantje udeležijo dogodka. V Urški pro zatrjujejo, da dogovor o ceni 10 evrov ostaja.