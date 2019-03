V Novem mestu razstava grafik Marie Karnar Lemesheve

Novo mesto, 19. marca - V Galeriji Krka v Novem mestu bodo drevi ob 19. uri odprli razstavo grafik v Moskvi rojene in v Ljubljani živeče akademske slikarke in grafičarke Marie Karnar Lemesheve. Njene grafike so polne domiselnosti in odtenkov ter bogastva, v njeni energičnosti in smislu za sintezo in kombiniranje oblik pa se izraža tudi velika rahločutnost.