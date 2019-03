Azijske borze z manjšimi padci

Tokio, 19. marca - Trgovalni dan na azijskih borzah se izteka v znamenju manjših padcev osrednjih indeksov. Vlagatelji so zadržani; ob odsotnosti informacij o napredku trgovinskih pogajanj med Washingtonom in Pekingom so oči usmerjene predvsem v ameriško centralno banko, saj danes dvodnevno zasedanje začenja njen odbor za odprti trg.