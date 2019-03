Nekdanjega predsednika Peruja zaradi pijanosti pridržali v Kaliforniji

San Francisco, 19. marca - Šerifov urad okrožja San Mateo na severu Kalifornije je v ponedeljek sporočil, da so v nedeljo zvečer aretirali 72-letnega nekdanjega predsednika Peruja Alejandra Toleda, ker je bil pijan in ni hotel oditi iz restavracije. Po noči treznjenja so ga v ponedeljek izpustili na prostost.