Osumljenec za umor šefa newyorške mafijske družine na sodišču

New York, 19. marca - Osumljenec za umor šefa mafijske družine Gambino je na zaslišanju na sodišču v New Jerseyju pred izročitvijo v New York novinarskim kameram pokazal dlan, na kateri so bila napisana politične gesla predsednika ZDA Donalda Trumpa. Odvetnik 24-letnega Anthonyja Comella je sicer zanikal, da bi osumljenec imel na dlani napise.