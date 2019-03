Dve zmagi v Vikersundu dobra napoved za finale pod Poncami

Ljubljana, 19. marca - Za slovenskimi smučarskimi skakalci je izjemen konec tedna na letalnici v Vikersundu. Domen Prevc je slavil 68. slovensko posamično zmago v smučarskih skokih, sicer svojo peto v karieri, za nameček pa so Domen in Peter Prevc, Timi Zajc in Anže Semenič slavili tudi deseto ekipno zmago za Slovenijo. Uspehi, ki obetajo tudi pred finalom pod Poncami.