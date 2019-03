Cerar: Če EU junija ne bo začela pogajanj s Severno Makedonijo, bo to zelo slabo za Evropo

Bruselj, 18. marca - Če EU junija ne bo začela pristopnih pogajanj s Severno Makedonijo, bo to zelo slabo za Evropo, je danes v Bruslju opozoril zunanji minister Miro Cerar. To bi bilo po njegovih besedah tudi veliko razočaranje za Makedonce, ki upravičeno pričakujejo, da se jim ne bo še enkrat zgodila krivica in da bodo povabljeni v družino EU.