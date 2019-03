Cerar za preložitev brexita do 23. maja ob predpostavki potrditve ločitvenega sporazuma

Bruselj, 18. marca - Zunanji minister Miro Cerar je danes v Bruslju podprl preložitev brexita najdlje do 23. maja, torej do evropskih volitev, ob predpostavki, da ob tem britanski parlament potrdi izstopni sporazum. To bi lahko bila prava pot ob predpostavki enotnosti sedemindvajseterice in zelo visoki stopnji jasnosti, kaj obe strani želita, je dejal.