Luka Lukić poskrbel za slovenski izid dneva v Osijeku

Osijek, 18. marca - Na strelskem evropskem prvenstvu z zračnim orožjem v Osijeku so od danes do srede na sporedu tekme v mladinski konkurenci, od četrtka do nedelje pa bodo na veliko sceno stopili tekmovalci in tekmovalke v članski konkurenci. Za slovenski izid uvodnega dneva je poskrbel Luka Lukić, ki je z zračno puško zadel 621,4 kroga in zasedel 14. mesto.