Nekdanji policisti zanikajo krivdo po obtožnici v aferi Koprivnikar

Ljubljana, 18. marca - Na okrožnem sodišču v Ljubljani je bil danes predobravnavni narok zoper peterico policistov, vpletenih v tako imenovano afero Koprivnikar, zaradi katere so dobili izredne odpovedi, zdaj pa so še v kazenskem postopku. Tožilstvo jim očita dajanje podkupnin in sprejemanje koristi za nezakonito posredovanje, a krivdo po obtožnici zanikajo.