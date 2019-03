Promet po cesti Trbovlje-Zagorje bi lahko stekel v prvem tednu aprila

Trbovlje, 18. marca - Promet po glavni cesti med Trbovljami in Zagorjem bo lahko predvidoma stekel v prvem tednu aprila, so sporočili z Direkcije RS za infrastrukturo. Cesta je neprevozna od začetka februarja, ko jo je zasulo med 10.000 in 15.000 kubičnih metrov materiala z brežine.