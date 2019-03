Ljubljanska borza: V ospredju delnice KD Group

Ljubljana, 18. marca - Na Ljubljanski borzi so bile po prometu v ospredju delnice KD Group, ki so minuli teden zabeležile visok promet in precejšnjo rast tečaja. V ospredju so bile še delnice Krke, Petrola in Save Re. Tečaji so šli večinoma navzgor, razen delnicam Luke. Indeks je pridobil 1,4 odstotka, promet se je ustavil pri 487.230 evrov.