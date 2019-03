V slovenjgraški bolnišnici obisk pri posameznem bolniku dovoljen eni osebi

Slovenj Gradec/Kranj, 18. marca - V Splošni bolnišnici Slovenj Gradec so nekoliko spremenili omejitve obiskov pri bolnikih. Po novem so do preklica obiski na vseh oddelkih omejeni na eno zdravo osebo, so sporočili iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec. V Bolnišnici za ginekologijo in porodništvo Kranj pa so z današnjim dnem omejitev obiskov preklicali, ker ni več potrebna.