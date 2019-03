V središču Ljubljane bi lahko zaživel prvi bar brez odpadkov

Ljubljana, 18. marca - Ljubljanski hostel Tresor in Popotniško združenje Slovenije si v središču Ljubljane prizadevata vzpostaviti prvi bar brez odpadkov pri nas. S projektom, v okviru katerega želijo goste med drugim spodbuditi k rabi steklenic in lončkov za večkratno uporabo, se hostel in združenje potegujeta za eno izmed treh nagrad mednarodnega združenja hostlov.