Razstava Plečnikova Ljubljana v Sao Paulu

Sao Paulo, 18. marca - Na Fakulteti za arhitekturo in urbanizem Univerze v Sao Paulu je na ogled potujoča razstava Plečnikova Ljubljana. Razstava je nastala leta 2017 v sklopu Plečnikovega leta in je namenjena predstavitvi življenja in dela velikega slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika. Petkovemu odprtju sta sledili predavanje o Plečniku ter okrogla miza.