Hoteli v Kranjski Gori večinoma polni, pri zasebnikih še nekaj sob

Ljubljana/Kranjska Gora, 19. marca - Smučarski skakalci, njihove ekipe, novinarji, pokrovitelji, navijači in ostali obiskovalci planiških poletov so dodobra napolnili prenočitvene zmogljivosti v Kranjski Gori in okolici. V Turizmu Kranjska Gora so STA pojasnili, da so hoteli večinoma polni in da je mogoče prenočišča dobiti predvsem v zasebnih sobah in apartmajih.