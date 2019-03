Pred dnevom Downovega sindroma opozorila o težavah pri vključevanju oseb z Downovim sindromovm v skupnost

Ljubljana, 18. marca - Pred svetovnim dnem Downovega sindroma v društvu Downov sindrom Slovenija opozarjajo na težave pri vključevanju oseb z Downovim sindromom v skupnosti, kot so šola in družina, ter v delo. Čeprav lahko mnogo prispevajo, so pogosto pri vključevanju omejeni, vključujoča družba pa ne sme dopustiti, da kdor koli zaostane, so opozorili v društvu.