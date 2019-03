Pri Mladiki antologija nagrajencev natečaja in novi roman Marija Čuka

Ljubljana, 18. marca - Tržaška založba Mladika je v Ljubljani predstavila antologijo z naslovom 30 najboljših, ki prinaša izbor nagrajenih novel literarnega natečaja revije Mladika med letoma 1973 in 2016, ter novi roman Marija Čuka Prah, ki zaključuje t.i. tržaško trilogijo. Avtor v romanu razbija tabuje in odpira vprašanja, ki pestijo življenja tržaških Slovencev.