Mogherinijeva: Odnosi EU in Kitajske niso črno-bela slika

Bruselj, 18. marca - Odnosi EU in Kitajske niso črno-bela slika, je izpostavila visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini po sestanku s kitajskim zunanjim ministrom Wang Yijem. Ta pa je poudaril, da sta EU in Kitajska res gospodarska tekmeca, a da je ključno sodelovanje ter da upa na toplo pomlad v odnosih EU in Kitajske.