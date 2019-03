Podnebne spremembe povečujejo tveganja v kmetijstvu in energetiki

Ljubljana, 18. marca - Podnebne spremembe negativno vplivajo na gospodarstvo, v prihodnje pa se bodo tveganja v kmetijstvu in energetiki še povečala, je na posvetu o okoljskih izzivih in klimatskih spremembah dejala direktorica Slovenskega zavarovalnega združenja Maja Krumberger. Sogovorniki so se strinjali, da se bodo tveganjem morale prilagoditi zavarovalnice.