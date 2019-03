Indeks na Ljubljanski borzi dopoldne z rastjo

Ljubljana, 18. marca - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja pridobil 0,80 odstotka vrednosti in se giblje pri 867,80 točke. Zaenkrat največ zanimanja vlada za Krkine delnice, s katerimi so vlagatelji opravili 54.000 evrov poslov. Največjo rast medtem beležijo delnice Telekoma Slovenije, ki so zaenkrat dobre tri odstotke nad petkovo zaključno vrednostjo.