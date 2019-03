Konferenca SD soglaša s sporazumom koalicije z Levico

Ljubljana, 18. marca - Konferenca SD je na dopisni seji, ki je potekala od petka do danes, podprla parafiran sporazum koalicije o sodelovanju z Levico, ter tudi dopolnitve, ki jih je stranka vložila k sporazumu, so za STA pojasnili v tej stranki. Kar zadeva SD, so vrata za podpis sporazuma odprta, saj v stranki slednjega ne pogojujejo z vključitvijo svojih dopolnil.