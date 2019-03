Tedenska napoved - rekreacija od 19. do 25. 3.

IZBRANI DOGODKI

Mali kraški maraton

Sezona večjih tekaških prireditev v Sloveniji se tako že tradicionalno odpira z Malim kraškim maratonom, ki bo na v nedeljo, 24. marca. Vsi teki se začnejo in končajo v Športnem parku Sežana. Trasa polmaratona bo potekala po ulicah Sežane in nato po asfaltni cesti do Lipice, kjer tekači prestopijo državno mejo. Iz Bazovice tečejo proti Padričam, Trebčam in preko Orleka nazaj proti Sežani. Proga je skoraj v celoti asfaltirana. Proga KRASove 10ke na 10 km poteka od Sežane, skozi Živi muzej Krasa (urejen makadam) in nazaj do Sežane. Informacije: http://www.kraskimaraton.si/

Damski veleslalom na Voglu

Na materinski dan v ponedeljek, 25. marca, si v službi vzemite prosto in se odpravite na Vogel. Tam dopoldne pripravljajo zaključek smučarske sezone, ob tem pa druženje in zabavo z (ne)tekmovalno udeležbo na damskem veleslalomu, testiranje damskih smuči za prihodnjo sezono ... Informacije: www.bohinj.si/prireditve/zenski-dan-na-voglu/

KOLEDAR

TOREK, 19. marca

LJUBLJANA - Turna smuka v BiH; turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

SREDA, 20. marca

KOČEVJE - Žbevnica (1014 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

MEDVODE - Poljanska dolina; pohodništvo. Informacije: http://planinskodrustvo-medvode.si/

SLOVENSKA BISTRICA - Sestrško jezero; pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

VELENJE - Pohod po E6; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

VELENJE - Pohod mesečnikov; pohodništvo. Informacije: http://pd-vg.velenje.si/

ZREČE - Rogla Freestyle Week; deskanje na snegu. Informacije: www.rogla.eu/si/aktivnosti/poleti/kolesarjenje/bike-park-rogla?fbclid=IwAR367CmdOnT322e2ZpktLdB1_3bhkK131VDq8oiIM0_KZgc_uKFTKZPBiTQ

ČETRTEK, 21. marca

MARIBOR - Nordijski pohod ob polni luni; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/kontakt/prijava

ORMOŽ - Lunin pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

RADOVLJICA - Alpinistična šola; alpinizem. Informacije: www.pdradovljica.si

VELENJE - Sveti Trije kralji (1181 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-velenje.si/

ŽALEC - Izlet ljubiteljev četrtkov; pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

BREZOVICA - Slovenija kolesari po Ašičevih poteh Ljubljanskega barja; turno kolesarstvo. Informacije: http://ticinlokvanj.blog.siol.net

PETEK, 22. marca

NOVA GORICA - Komna (1527 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

POKLJUKA - Vikend tečaj teka na smučeh na Pokljuki; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

SOBOTA, 23. marca

LJUBLJANA - Lavričeva pot; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/novicepdpolje/

LJUBLJANA - Amfibijina avantura; pohodništvo. Informacije: www.amfibija.si

LJUBLJANA - Kokoš (674 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tečaj potapljanja na vdih; potapljanje. Informacije: www.apnea.si/aktivnosti/?fbclid=IwAR01Lsj72I9mgry6ivCKGLWVmOXyxDW6nIs7uGN89ciDe9ouLwyjzgZeciQ#zacetni

LJUBLJANA - Od izvira do ponikalnih žrel reke Temenice; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

LJUBLJANA - Amfibijin tekaški kamp; tek. Informacije: www.amfibija.si

LJUBLJANA - Mala Mojstrovka (2332 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Veliki Oltar (2621 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tekaška delavnica z Urbanom Praprotnikom; tek. Informacije: www.tekaskitrener.si/?MeniID=22

ANKARAN - Istrski krog; kolesarstvo. Informacije: www.randonneurs.si/br_podatki.aspx?key=o2GQePA4UF7DY7Ms

BLED - Cooperjev tekaški preizkus in preizkus hoje na 2 km; tek. Informacije: www.adbled.si

BLED - Cooperjev tekaški preizkus in preizkus hoje na 2 km; pohodništvo. Informacije: www.adbled.si

BOVEC - Spominski turni smuk Kanin; turno smučanje.

BREŽICE - Sromeljski tek - po poti sonca in vina; tek.

CELJE - Komna (1520 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptce.si/

DIVAČA - 12. pohod po Magajnovi poti; pohodništvo. Informacije: www.urbanscica.si

FRAM - Po Slovenjegoriški planinski poti; pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GOLTE - Smučanje po starem; alpsko smučanje. Informacije: www.golte.si

HOČE - Spominski pohod na Čreto (944 m); pohodništvo. Informacije: www.pdskalca.si/

KAMNIK - Gonžarjeva peč - Radojč - Ramšakov vrh - Vinska gora; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Naravovarstvena ekskurzija; pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si

KRŠKO - Slavnik (1028 m); pohodništvo. Informacije: www.pdvidemkrsko.si/

LITIJA - Kurešček (826 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

LITIJA - Steklasova pot; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Obronki Pohorja; pohodništvo. Informacije: www.jakobaljaz.si/

MARIBOR - Nadaljevalni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

NOVO MESTO - Učna pot devetih kalov; pohodništvo. Informacije: www.pd-novomesto.si/

NOVO MESTO - Naravovarstvena ekskurzija; pohodništvo. Informacije: www.pd-pohodnik.si/

ORMOŽ - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-mmormoz.si

PORTOROŽ - Urbani gladiator Portorož; tek. Informacije: www.sportoroz.eu

PREBOLD - Vrhovi Prebolda in okolica; pohodništvo. Informacije: www.pd-prebold.si

PREVALJE - Dobrač (Avt, 2166 m); planinstvo. Informacije: www.pdprevalje.si

PTUJ - Krokar (1122 m); planinstvo. Informacije: www.pdptuj.si

RIBNICA - Pohod v Jelenov žleb (980 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvo-ribnica.si/

ROGAŠKA SLATINA - Čreta (870 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-boc.com/

ROGAŠKA SLATINA - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://pdvrelec.wordpress.com/

SENOVO - Viševnik (2050 m); planinstvo. Informacije: http://pdbohor.si/

SEŽANA - Vremščica (1027 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/

SEŽANA - Po Magajnovi literarni poti; pohodništvo. Informacije: www.pdsezana.org/2019/03/13/12-tradicionalni-pohod-po-magajnovi-literarni-poti/

SLOVENSKA BISTRICA - Trije kralji (1181 m); pohodništvo. Informacije: www.pdpohorje.si/

ŠENTJUR - Bohor (1023 m); pohodništvo. Informacije: http://pddramlje.files.wordpress.com

ŠKOFJA LOKA - Dolina reke Glinščice (Ita); pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

ŠOŠTANJ - Planinski izlet z naravovarstveno vsebino; pohodništvo. Informacije: www.pd-sostanj.si/

VELENJE - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pd-velenje.si//

VELIKE LAŠČE - Pohod po obali; pohodništvo. Informacije: http://pd.velike-lasce.si/

ŽALEC - Mrzlica (1122 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

ŽALEC - Srednji vrh (1796 m); planinstvo. Informacije: www.pdzalec.si/

LJUBNO OB SAVINJI - Junska gora (Avt, 842 m); pohodništvo. Informacije: http://pdljubno.si/

ŠEMPETER-VRTOJBA - Tek za borelo; tek. Informacije: www.kstm-sempeter-vrtojba.si

HAJDINA - Porezen (1630 m); planinstvo.

CIRKULANE - Triglav (2864 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

KUNGOTA - Pohod za materinski dan; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

VIDEM PRI PTUJU - Bistriška Špica (Avt, 2113 m); planinstvo. Informacije: www.pdhaloze.si/

SVETA TROJICA - Zasavska Sveta gora (852 m); pohodništvo. Informacije: www.drustvo-hakl.si/

NEDELJA, 24. marca

LJUBLJANA - Biba planina (1300 m); pohodništvo. Informacije: Anica Žmavc, 041 313 954; www.pd-viharnik.si

LJUBLJANA - Hom (834 m); pohodništvo. Informacije: www.pdsmarnagora.si/

LJUBLJANA - Cooperjev plavalni preizkus in državno prvenstvo za veterane; plavanje. Informacije: Barbara Poljšak, 031 742 782, barbara@riba-drustvo.si; www.riba-drustvo.si

LJUBLJANA - Trdinov vrh (1178 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Po Mlinarski poti; pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Potep po slovenski obali; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Planjava (2394 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

AJDOVŠČINA - Planinsko polje (450 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-ajdovscina.si

CELJE - Mala gora (910 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-zzv-celje.si

COL - Kuk (498 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-krizna-gora.si/

FRAM - Sveti Urban (595 m); pohodništvo. Informacije: www.planinskodrustvofram.si/

GROSUPLJE - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdgrosuplje.si/

KOPER - Porezen (1630 m); planinstvo. Informacije: http://opd.si/

KRANJ - Sternspitze (Avt, 2497 m); turno smučanje. Informacije: www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

LAŠKO - Šmohor (784 m); pohodništvo. Informacije: www.recica.si

LENDAVA - PPP; pohodništvo. Informacije: www.pdlendava.si

LOGARSKA DOLINA - Memorial celjskih reševalcev; turno smučanje. Informacije: www.grs-celje.si

LOGATEC - Kranjska reber (1435 m); planinstvo. Informacije: http://pdlogatec.blogspot.si/

MURSKA SOBOTA - Z gibanjem v pomlad; športna rekreacija (odrasli) - programi in akcije. Informacije: www.zkts-ms.si

NOVA GORICA - Pohod na Skozno; pohodništvo. Informacije: www.ozeljan.net

POLHOV GRADEC - Ledenik (Kočevje); pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

PORTOROŽ - 2. Gran fondo Portorose; kolesarstvo. Vabljeni Informacije: www.sportoroz.eu

PRESERJE - Ermanovec (1026 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

PRESERJE - Virnikov Grintovec (Avt, 1654 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

SEŽANA - Mali kraški maraton; tek. Informacije: www.kraskimaraton.si

ŠEMPETER V SAVINJSKI DOLINI - Dobrovlje (1077 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-sempeter.si/

VIŠNJA GORA - Lepenatka (1425 m); planinstvo. Informacije: http://polz.blog.siol.net/

ŽALEC - Boč (978 m); pohodništvo. Informacije: www.pdzabukovica.si/

MAJŠPERK - HPP: Borl - Cirkolane; pohodništvo. Informacije: http://pd-stoperce.si.majsperk.si/

PONEDELJEK, 25. marca

LUKOVICA - 11. pohod po nagelj okoli Gradiškega jezera; pohodništvo.

POLHOV GRADEC - Gradiško jezero; pohodništvo. Informacije: http://pdblagajana.blogspot.com

ŠKOFJA LOKA - Gomila v Slovenskih Goricah; pohodništvo. Informacije: www.pd-skofjaloka.com

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: www.zs-trbovlje.si

VOGEL - Damski veleslalom na Voglu; alpsko smučanje. Informacije: www.bohinj.si/prireditve/zenski-dan-na-voglu/

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

https://www.sta.si

www.olympic.si