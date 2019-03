Na območju Cerkelj ob Krki in postojnskem vojaškem vadišču mednarodna vojaška vaja

Cerklje ob Krki/Postojna, 18. marca - Na območju Cerkelj ob Krki in osrednjem vadišču Slovenske vojske Postojna se bo v torek začela mednarodna vojaška vaja, ki bo potekala do 3. aprila. Zaradi vaje doskoka padalcev na območju Cerkelj ob Krki in Črešnjic v četrtek in petek načrtujejo kratke izklope dobave električne energije, so sporočili z ministrstva za obrambo.