Sneg ponekod do nižin

Ljubljana/Radlje ob Dravi, 18. marca - Po toplem koncu tedna je Slovenijo danes zajela ohladitev s padavinami. Vreme je ponekod povsem zimsko. Po napovedih vremenoslovcev bo v višjih legah osrednje in južne Slovenije zapadlo med 10 in 20 centimetri snega, drugod do 10 centimetrov. Tudi nižine osrednje Slovenije bo pobelil sneg. Za zdaj se ta oprijema cestišč na višje ležečih območjih.