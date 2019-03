Prijeli Novozelandca, ki je delil video terorističnega napada

Christchurch/Canberra, 18. marca - Na Novi Zelandiji so prijeli 18-letnika, ki je delil video prenos petkovega terorističnega napada na mošeji v Christchurchu, v katerem je bilo ubitih 50 ljudi. Najstnik, čigar imena niso objavili, se je danes pojavil pred sodnikom, ki mu je odredil pripor do naslednje obravnave 8. aprila. Grozi mu več deset let zapora.