New York na zahodni strani Manhattna dobil novo sosesko in mestno znamenitost

New York, 18. marca - Konec tedna so v New Yorku za javnost odprli del največjega in najdražjega zasebnega nepremičninskega projekta v zgodovini ZDA, imenovanega Hudson Yards. Mesto v mestu z načrtovanimi 16 stolpnicami iz jekla in stekla ima v svojem središču novo newyorško znamenitost - 45 metrov visok sprehajalni stolp The Vessel.