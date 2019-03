19 točk Dragića za pomembno zmago Miamija

Miami, 17. marca - Košarkarji severnoameriške profesionalne košarkarske ekipe Miami Heat so zabeležili pomembno zmago. V obračunu z ekipo Chatlotte Hornets, neposrednim tekmecem za osmo mesto v vzhodni konferenci lige NBA, so v domači dvorani zmagali prepričljivo, izid je bil 93:74. S tem so zadržali osmo mesto, tokratnim tekmecem pa pobegnili na dve zmagi.