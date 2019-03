Domen Prevc zmagal na letalnici v Vikersundu

Vikersund, 17. marca - Domen Prevc je zmagal na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Vikersundu (241 in 232,5 m, 454,7), petič v karieri. Na norveški letalnici, ki ima v lasti svetovni rekord, je le za desetinko premagal Japonca Ryoyuja Kobayashija (237 in 239 m, 454,6). Slednji je že pred časom osvojil veliki globus in je zmagal tudi na norveški turneji.