Roglič tretji v etapi, Yates povečal prednost

Ancona, 17. marca - Danski kolesar Jakob Fuglsang (Astana) je zmagovalec pete etape dirke od Tirenskega od Jadranskega morja, v kateri je po 180 kilometrih v Recanatiju ugnal prvega in drugega v skupnem seštevku Britanca Adama Yatesa (Mitchelton-Scott) in Slovenca Primoža Rogliča (Jumbo-Visma). Yatesa in Rogliča v skupnem seštevku po novem loči 25 sekund.