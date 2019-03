Ljubljana, 17. marca - Nogometaši Nafte so v zadnji tekmi 19. kroga v prekmurskem derbiju 2. slovenske nogometne lige s 4:0 premagali Beltince in se zavihteli na četrto mesto. Vodilni Kalcer, drugi Bravo in tretji CherryBox 24 Tabor Sežana so zbrali po 39 točk, Nafta jih ima šest manj.