Juventus brez Ronalda v 28. krogu doživel prvi poraz

Genova, 17. marca - Nogometaši torinskega Juventusa so v 28. krogu serie A doživeli prvi poraz v sezoni. Brez zvezdnika Cristiana Ronalda so Torinčani na gostovanju v Genovi izgubili z 2:0 (0:0). Domači so povedli v 72. minuti, ko je zadel nekdanji igralec Juventusa Stefano Sturaro, v 82. minuti je zmago potrdil Makedonec Goran Pandev.