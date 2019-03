Križnarjeva četrta, Bogatajeva šesta v Rusiji

Nižni Tagil, 17. marca - Slovenka smučarska skakalka Nika Križnar je na drugi tekmi za svetovni pokal v Nižnem Tagilu zasedla četrto mesto (90 in 88,5, 202,5 točke). Pred njo so bile le Avstrijka Juliane Seyfarth (97 in 95 m, 230,3), Norvežanka Maren Lundby (92 in 90 m, 221,1) in Nemka Katharina Althaus (91 in 91 m, 214,1).