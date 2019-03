Hvala in Mogel na stopničkah v Zakopanah

Zakopane, 17. marca - Slovenski smučarji skakalci so tudi na drugi tekmi celinskega pokala v Zakopanah imeli svojega predstavnika na zmagovalnem odru. Tokrat celo dva, saj je Jaka Hvala zasedel drugo, Žak Mogel pa tretje mesto. Za Mogela so to že četrte stopničke v tekmovanju v letošnji sezoni. Tokrat je prepričljivo zmagal Poljak Aleksander Zniszczol.