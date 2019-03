V tednu Univerze na Primorskem več kot 40 dogodkov

Koper, 18. marca - Univerza na Primorskem (UP) bo v tem tednu skupaj s članicami in sodelujočimi ustanovami pripravila kar 43 različnih dogodkov, s katerimi bo obeležila Teden univerze in s tem 16. obletnico ustanovitve. V četrtek bo potekala slavnostna akademija s podelitvijo najvišjih priznanj pedagoškim, raziskovalnim in strokovnim zaposlenim ter študentom.