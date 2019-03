Pliberk, 16. marca - Odbojkarji ACH Volleyja so v Pliberku osvojili drugo letošnjo lovoriko. Po zmagi v slovenskem pokalu so še devetič v zgodovini postali zmagovalci srednjeevropske lige, potem ko so v finalu s 3:0 (17, 23, 15) premagali branilca naslova, domače moštvo Posojilnice Dob.