Beograd, 16. marca - Drugi dna odprtega prvenstva Srbije v plavanju so slovenski reprezentanti zabeležili štiri zmage. Trojne so se veselile Tjaša Oder, Katja Fain in Daša Tušek na 800 m prosto, Ravenčanka Odrova pa je z 8:38,88 poskrbela tudi za najboljši ženski dosežek dneva.