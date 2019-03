Vikersund, 16. marca - Slovenija vodi po prvi seriji ekipne tekme za svetovni pokal v Vikersundu na Norveškem. Na letalnici so Anže Semenič (211,5 m), Peter (215 m) in Domen Prevc (232 m) ter Timi Zajc (218,5 m) so zbrali 789 točk. Druga je Nemčija (775,8), tretja pa Avstrija (754,8).