ZDA Kubancem skrajšale veljavnost turističnih vizumov

Havana, 16. marca - ZDA so v petek sporočile, da bodo kubanskim državljanom skrajšale veljavnost turističnih vizumov s sedanjih pet let na zgolj tri mesece. Ob tem bo vizum veljal zgolj za en vstop v ZDA, medtem ko so do zdaj Kubanci s turističnim vizumom v ZDA lahko vstopali večkrat. V Havani so Washington obtožili oviranja potovanj.