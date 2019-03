Protest albanske opozicije v Tirani se je sprevrgel v nasilje

Tirana, 16. marca - Pred albanskim parlamentom v Tirani so se danes v organizaciji opozicije znova zbrali protestniki, ki zahtevajo odstop premierja Edija Rame in razpis predčasnih volitev. Shod se je sprevrgel v nasilje, ko je skupina protestnikov hotela vdreti v parlament in v policijo začela metati kamenje, policija pa je odgovorila s solzivcem.