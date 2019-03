Roglič drugi v četrti etapi, zmaga junaškega Lucenka

Pesaro, 16. marca - Slovenski kolesar Primož Roglič je v četrti etapi dirke od Tirenskega do Jadranskega morja osvojil drugo mesto, pred njim je končal le Kazahstanec Aleksej Lucenko, ki je na zadnjih dveh spustih dvakrat padel, a na koncu presprintal Rogliča, skupno vodilnega Britanca Adama Yatesa in Danca Jakoba Fuglsanga. Yatesa in Rogliča loči sedem sekund.