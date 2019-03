Protesti rumenih jopičev znova prerasli v nasilje

Pariz, 16. marca - Protestniki gibanja rumenih jopičev so se danes že 18. soboto zapored zbrali na pariških ulicah, kjer so kmalu izbruhnili spopadi s policijo. Ta je uporabila solzivec in vodni top, aretirala pa je 94 ljudi. Notranji minister Christophe Castaner je sporočil, da je protestnikov med 7000 in 8000.