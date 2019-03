Po toplem vikendu v začetku tedna možnost sneženja

Ljubljana, 16. marca - V petek je ponovno zapihal jugozahodni veter, ki bo nad našimi kraji vztrajal še danes in v nedeljo, ko se bo okrepil, v zahodni in deloma osrednji Sloveniji pa se bo po napovedih meteorologov pooblačilo. V hribih zahodne Slovenije bo popoldne deževalo. V ponedeljek nas bo dosegla hladna vremenska fronta, spuščala se bo tudi meja sneženja.

V nedeljo sredi dneva in popoldne bo ponekod na Štajerskem in v Prekmurju jugozahodni veter v sunkih lahko presegal hitrost 70 kilometrov na uro, opozarjajo na Agenciji RS za okolje (Arso).

V ponedeljek zjutraj se bodo padavine okrepile in razširile na vso Slovenijo. Hladna fronta se bo kar nekaj časa zadržala nad našimi kraji, zato bo prinesla tudi nekoliko večjo količino padavin. Predvidoma bo padlo od 10 pa do okoli 35 litrov na kvadratni meter, kar bo po oceni Arsa tokrat dovolj, da bo velika požarna ogroženost preklicana tudi na Primorskem. Najmanj padavin bo v severovzhodni Sloveniji.

Ob prehodu hladne fronte se bo hitro ohladilo, spuščala se bo tudi meja sneženja. Zaenkrat je še precejšnja negotovost, kdaj se bo dejansko začelo hladiti in kako izrazita bo ohladitev, zato je težje določljiva tudi meja sneženja in količina novega snega. Nad okoli 700 metrov nad morjem bo zelo verjetno dež hitro prešel v sneg, po nižinah pa je sneženje še negotovo, zato na Arsu svetujejo spremljanje vremenske napovedi. Predvidoma v ponedeljek popoldne bo na Primorskem zapihala tudi burja, ki bo, kot kaže, vztrajala do konca tedna.

Vsaj do četrtka bodo dnevne temperature nekoliko nizke za ta čas, namerili bomo okoli 10 stopinj Celzija. Jutranje temperature bodo ponekod spet padle nekaj stopinj pod ledišče. Zaradi burje na Primorskem, kjer so ponekod že začela cveteti sadna drevesa, bo majhna nevarnost za pozebo.

Padavine bodo večinoma ponehale v torek dopoldne in vsaj do sobote bo suho vreme.