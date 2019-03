Z resolucijo ZN do znatnega znižanja porabe plastike do 2030

Nairobi, 16. marca - Države članice Združenih narodov so v petek na podnebnih pogovorih v Keniji podprle resolucijo, s katero so se zavezale do leta 2030 znatno znižati porabo proizvodov iz plastike, kot so vrečke, kozarci in pribor. Resolucija naj bi pripomogla k zmanjšanju več kot osem milijonov ton odpadne plastike, ki vsako leto pristane v oceanih.