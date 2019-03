Kolesarski vlak po Dravski dolini letos tudi na nekatere praznike

Dravograd, 17. marca - Direkcija za infrastrukturo letos nadaljuje z izgradnjo in urejanjem Dravske kolesarske poti. Po napovedih se bo zaključila gradnja na dveh odsekih na območju občin Muta in Ruše ter začela gradnja odsekov v občinah Radlje ob Dravi in Maribor. Letošnja novost je, da bo kolesarski vlak poleg poletnih sobot vozil tudi za nekatere praznike.